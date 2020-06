Après avoir fait ses débuts sur Vine, c’est sur le réseau social TikTok que la belle Holly Jo Hubert aka Holly H se fait remarquer. Cette jeune femme de 24 ans réussit à rassembler des millions et des millions de personnes autour de ses vidéos de danses ou d’humour. Focus sur l’une des TikTokeuses les plus en vogue de la plateforme.

C’est en 2015 que Holly H commence à se faire connaitre sur Vine. Après la fermeture de la plateforme, elle bascule sur Musica.ly devenu TikTok aujourd’hui. Entre chorégraphies rythmées et TikTok humoristiques, Holly est devenue une TikTokeuse incontournable! Elle compte près de 17 millions d’abonnés, sans compter les près de 400 millions de mentions J’aime que cumulent ses TikTok. Des chiffres donnent le vertige, c’est le moins qu’on puisse dire !

Bien souvent, le succès sur Tiktok va de pair avec celui sur Instagram. C’est le cas de notre pétillante britannique qui rassemble près de 2 millions de followers sur son compte Instagram!

En 2018, elle est d’ailleurs nominée pour le Choice Muser aux Teen Choice Awards. Preuve encore de la place incontournable qu’elle occupe sur les réseaux sociaux!

Voir cette publication sur Instagram ☁️ ☁️ ☁️ Une publication partagée par Holly H (@hollyh) le 11 Mai 2020 à 9 :34 PDT

Vous pouvez la retrouver également sur Youtube où elle partage beaucoup plus son quotiden et celui de son entourage via des vlogs ou des challenges.

Si vous êtes en manque de « good vibes », suivez la solaire Holly H sur tous ses réseaux !