Que ce soit sur YouTube, Instagram et maintenant TikTok, Danaë Bessin est une influenceuse hors-pair. À 20 ans, elle réunit des millions de followers sur ses différents réseaux autour de contenus lifestyle, make up ou encore de mode. Véritable globe-trotteuse, elle partage ses nombreux voyages de rêve à sa communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danae Bessin (@danae) le 24 Avril 2020 à 9 :06 PDT



Notre belle influenceuse débute son aventure sur les réseaux avec Youtube en 2014 sous le pseudonyme de Danaëmakeup. Âgée de 14 ans seulement, elle partage des conseils make up, coiffure ou encore des « hauls ». Sa chaîne rassemble plus d’1,2 millions d’abonnés aujourd’hui. Petit « throwback » avec sa toute première vidéo publique disponible sur sa chaîne. Un TAG « What’s in my bag » !

Danaë s’est aussi faite remarquée sur les réseaux en partageant ses voyages les plus somptueux via des vlogs sur sa chaîne Youtube et des superbes photos sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danae Bessin (@danae) le 19 Avril 2020 à 9 :47 PDT

Danaë prend aussi plaisir à partager la complicité qu’elle a avec son grand frère Kilian et sa petite soeur Chiara. Ces derniers suivent d’ailleurs ses pas d’influenceuse. Kilian est un instagrameur à succès, comptabilisant près de 400k de followers. La petite Chiara, âgée de 12 ans, a ouvert sa chaîne Youtube ainsi qu’un compte Instagram. On peut dire que les 2 soeurs font fureur sur TikTok avec plus de 2,3 millions de mentions J’aime pour Chiara et 68 millions de mentions J’aime pour Danaë ! Chapeau bas!

Voir cette publication sur Instagram Family time Une publication partagée par Danae Bessin (@danae) le 10 Juin 2019 à 9 :22 PDT



Danaë fait partie des talents de l’agence d’influenceurs Foll-ow, tout comme plusieurs de ses amis influenceurs à l’instar de MayaDorable, Sundy Jules ou encore Paola Locatteli. Ils se réunissent souvent pour faire des voyages entre amis et partagent leurs aventures pour le plus grand bonheur des abonnés !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Danae Bessin (@danae) le 24 Févr. 2020 à 7 :33 PST

On peut dire que la famille Bessin est experte en influence !