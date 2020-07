À seulement 16 ans, Charli D’Amelio explose tous les compteurs sur les réseaux ! C’est la grande papesse de TikTok, la plus suivie sur la plateforme. En quelques mois, la TikTokeuse est devenue une des influenceuses les plus suivies sur les réseaux, que ce soit Youtube, Instagram ou même Twitter!

C’est en été 2019 que la jeune américaine se lance sur TikTok. En 1 an à peine, ce sont des millions et des millions de personnes qui la suivent sur son compte. Elle réunit près de 65 millions d’abonnés et ses vidéos TikTok cumulent tenez-vous bien : plus de 4 milliards de mentions J’aime. Oui, oui, vous ne rêvez pas : plus de 4 milliards ! Un score qui donne le vertige !

Le contenu que Charli propose sur son compte TikTok est très varié mais ce sont avant tout ses talents de danseuse et de chorégraphe qui l’ont démarqué. Charlie fait en effet de la danse depuis plus de 10 ans, son rêve : devenir danseuse professionnelle. Son naturel et sa simplicité sont aussi sa marque de fabrique.

dancing with @laurebarrett choreography by @kitykat2121



Charlie ne s’est pas arrêtée à TikTok et a ouvert sa chaine Youtube. Là aussi, carton plein pour la jeune américaine! Sa chaîne réunit près de 5 millions d’abonnés, ses vidéos font des millions de vues ! Décidément, tout ce que touche Charlie se transforme en vues !

La number one de TikTok connait aussi un franc succès sur Instagram : pas moins de 20 millions de personnes suivent ses aventures sur le réseau!

Voir cette publication sur Instagram 📸 @jakedoolittle Une publication partagée par charli d’amelio (@charlidamelio) le 9 Déc. 2019 à 7 :42 PST



Charli a également intégré la Hype House, la fameuse villa basée à Los Angeles conçue pour abriter 19 influenceurs-tiktokeurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hype House (@thehypehousela) le 25 Déc. 2019 à 9 :01 PST



Influenceuse engagée, Charli met sa popularité au service de causes qui lui tiennent à coeur. Parmi elles, l’intimidation scolaire dont elle a elle-même été victime. Elle fait d’ailleurs encore face au cyber-harcèlement et au body shaming sur ses réseaux. Charli a aussi énormément soutenu le mouvement #BlackLivesMatter suite à la mort atroce de l’Afro-Américain Georges Floyd.

