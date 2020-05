Son visage vous est sûrement familier, vous l’avez sans doute croiser sur Vine il y a quelques années! Brent Rivera est l’un des influenceurs les plus incontournables du web : que ce soit sur Tiktok, YouTube ou Instagram, le californien rassemble des millions de personnes autour de vidéos très humoristiques.

Une star des réseaux

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 12,6 millions d’abonnés sur YouTube, 19,3 millions de followers sur Instagram ainsi que 27,3 millions d’abonnés sur Tiktok avec tenez vous bien, 724,3 millions de mentions J’aime ! Brent Rivera est extrêmement actif sur ses réseaux, c’est l’un des Tiktokeurs les plus en vogue de sa génération. Son passe-temps favori : pranker sa petite sœur Lexi ou sa bande d’amis pour notre plus grand plaisir !

On ne peut parler de Brent Rivera sans évoquer son entourage qui lui reste extrêmement fidèle malgré toutes les farces qu’il leur fait endurer ! Comme on dit, qui aime bien châtie bien ! Alors une rapide présentation de ses acolytes s’impose :

Dans la famille Rivera, je demande la sœur Lexi ! Si leur maman fait quelques apparitions sur des Tiktoks, Brent et Lexi sont inséparables et prennent un malin plaisir à créer du contenu ensemble. Âgée de 18 ans, Lexi suit les pas de son grand frère et comptabilise 9,4 millions d’abonnés sur Tiktok, avec 128,3 millions de mentions J’aime, rien que ça ! Sans compter Instagram où elle rassemble plus de 6 millions d’abonnés ! On peut dire que le succès sur les réseaux est une histoire de famille chez les Rivera ! Ben Azelart, quant à lui, est véritablement le bras droit de Brent. C’est aussi le petit ami de Lexi !

Les amis de ces 3 mousquetaires du web ne sont jamais bien loin ! On retrouve : la meilleure amie de Brent, Eva, qu’on a d’ailleurs pu voir dans le clip de sa chanson humoristique « Doin’ It Wrong », les jumeaux Alan et Alex Stokes, Lexi Hensler ou encore Andrew Davila.

Avec Brent et son équipe de choc, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Tiktok n’a qu’à bien se tenir !