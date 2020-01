Alors que Meghan Markle et le prince Harry viennent d’officialiser leur renoncement au titre d’altesse royale, un spécialiste en marketing social media évalue leur prix sur Instagram pour une éventuelle reconversion.

Le 8 janvier 2020, Meghan et Harry ont renoncé à leur rôle officiel au sein de la famille royale. Ils souhaitent ainsi s’émanciper financièrement. Si leur fortune est aujourd’hui estimée à 27 millions d’euros ce qui leur permettrait de ne plus jamais travailler, nous nous sommes amusés à les imaginer en tant qu’influenceurs.

En effet, l’ancienne actrice américaine pourrait suivre le chemin de ses confrères. De son côté, le prince Harry pourrait devenir un influenceur très haut de gamme. Mais alors, combien vaudrait le couple princier sur Instagram ?

En moyenne, un post Instagram sponsorisé pour un compte à un million d’abonnés vaut près de 10 000 dollars. Aujourd’hui, le compte Instagram commun de Meghan et Harry cumule plus de 10 millions d’abonnements. Le calcul est alors assez simple et donne comme résultat 100 000 dollars par post.

Mais tout n’est pas forcément qu’une histoire de chiffres ! En effet, les membres de la famille royale ont un statut unique et bien plus inaccessible et influent que la majorité des autres influenceurs. Ainsi, le spécialiste en influence marketing estime le prix d’un post sponsorisé Instagram pour Meghan et Harry à 1 million de dollars.

Étant donné que le partenariat le plus plausible pour le couple serait une campagne sur le long terme avec une marque de luxe, le montant avoisinera une somme à huit chiffres pour quelques années.

Source : korii.