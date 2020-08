C’est officiel ! Plus de 400 millions de personnes se rendent désormais chaque mois sur Pinterest, partout dans le monde, pour trouver de l’inspiration.

Une communauté fidèle

Connu depuis longtemps comme le lieu idéal pour planifier son mariage ou chercher des recettes, les nouvelles données de la plateforme montrent un public beaucoup plus large et diversifié qui utilise la plateforme pour toute une série de sujets. En effet, en France, avec 19 millions de visiteurs uniques par mois, de plus en plus de personnes se tournent vers la plateforme en quête d’inspiration et de positivité.

Ce que l’on retient surtout de cette notoriété, c’est aussi la fidélité de l’audience. Les femmes, présentent sur la plateforme depuis les premières heures, représentent plus de 60 % de Pinterest à l’échelle mondiale. Les générations Y et Z sont devenues les moteurs de cette ascension, auxquels s’ajoute la fréquentation masculine qui fait un bond de près de 50 % par rapport à l’année dernière. Retrouvez un rapport complet à ce sujet dans la Newsroom Pinterest.