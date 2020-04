Récemment, Pinterest a lancé un nouvel onglet sur sa plateforme : « Aujourd’hui ». Cette option n’était disponible dans un premier temps qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais face à l’augmentation considérable de l’utilisation de Pinterest en France, le réseau social a choisi d’accélérer la cadence et de sortir cette option en France.

Une source d’inspiration et de créativité

Vous êtes en manque d’inspiration ? Go sur Pinterest où vous pouvez trouver des idées créatives sur des sujets très divers. Sur cette plateforme, grâce à des tableaux et des épingles, les utilisateurs partagent entre eux des images et des photos inspirantes.

Depuis le début du confinement, l’activité des internautes a considérablement augmenté, et Pinterest a enregistré de véritables records d’engagement et d’inscriptions. Les recherches au niveau international ont augmenté de 55 % par rapport à 2019 et les chiffres ne font que croître.

C’est pourquoi la plateforme a choisi de lancer son onglet « Aujourd’hui » en France, afin d’améliorer davantage l’expérience de ses utilisateurs.

« Aujourd’hui » : les tendances récentes sur Pinterest en France

Grâce à l’onglet « Aujourd’hui », vous aurez accès chaque jour à une sélection de thèmes et d’épingles populaires. L’objectif de Pinterest est d’inspirer autant que possible ses utilisateurs, en particulier pendant cette période de confinement.

Recettes de cuisine originales, conseils bien-être, films… Retrouvez des idées pour passer du bon temps en famille depuis chez vous ! La plateforme s’associe d’ailleurs avec des créateurs et des influenceurs pour proposer des contenus vraiment inspirants. C’est notamment le cas de Cyril Lignac qui partage ses recettes de cuisine.

De plus, pour lutter contre la désinformation liée au COVID-19, Pinterest a pris la décision de ne mettre en avant que des résultats liés à l’OMS ou d’autres organismes médicaux reconnus dans ses résultats de recherche.

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité « Aujourd’hui », nous vous invitons à consulter cet article.