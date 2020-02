Le moteur de découvertes visuelles Pinterest reprend la 3e place des réseaux sociaux en nombre d’utilisateurs aux États-Unis. Ce succès, l’application le doit principalement aux marques de plus en plus présentes sur la plateforme.

C’est officiel ! Selon la société d’études de marché eMarketer, l’application de partage de photos est redevenue le troisième réseau social des États-Unis. Pinterest cumule ainsi 82,4 millions d’utilisateurs aux USA et se place alors juste devant Snapchat avec ses 80,2 millions d’utilisateurs. Instagram et Facebook caracolent toujours en tête.

La raison de ce succès ? Les marques de plus en plus présentes sur l’application d’inspiration. En effet, ceux qui alimentent le flux d’actualité sont à 75 % des marques, des médias ou des créateurs de contenu. Et pour cause, la plateforme met de nombreuses fonctionnalités au service des annonceurs pour déclencher des ventes. Entre autres, les épingles produits et la fonctionnalité Catalogue.

Pinterest, sa place dans le monde ?

En un an, Pinterest a gagné environ 28 % d’utilisateurs actifs atteignant ainsi les 322 millions d’utilisateurs actifs chaque jour dans le monde fin 2019 (source : agencedesmediassociaux.com). Les Millennials (20-40 ans) représentent alors la plus grosse part des utilisateurs de la plateforme comme l’indique Mathilde Jaïs lors de notre précédent Podcast.

En ce qui concerne le genre des utilisateurs, Pinterest est un réseau social majoritairement féminin (70 % de femmes). Mais cette tendance est en train d’évoluer, puisque 40 % des nouveaux utilisateurs sont des hommes.