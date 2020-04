Depuis le début du confinement, de nombreux challenges inédits ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Peut-être avez-vous vu des internautes vêtus d’un oreiller et d’une ceinture sur votre fil d’actualité ? Pas de panique ! Ce n’est rien d’autre que le #PillowChallenge. Décryptage de cette tendance loufoque.

Le #PillowChallenge ou comment s’habiller avec les moyens du bord

Avec le confinement, il peut sembler compliqué de se montrer créatif. Cependant, une fois de plus, les internautes nous ont prouvé le contraire en inventant un nouveau challenge spécial confinement.

Alors que beaucoup ont adopté le célèbre jogging ou pyjama comme tenue quotidienne, d’autres ont décidé de ne pas se laisser aller. Mais il n’est pas question de robes de soirée ou d’un simple jean, non ! Ici, on vous parle d’une tenue spécial confinement.

Ainsi, de nombreux membres d’Instagram ont revêtu leur plus beau coussin, le tout accessoirisé d’une ceinture. On ne fait pas les choses à moitié ! Et cette tenue répond au doux nom de #PillowChallenge. Vous voilà désormais paré pour passer une journée en confinement et surtout alimenter votre flux Instagram laissé à l’abandon.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par МАТЕРИНСТВО КАК ТРАНСФОРМАЦИЯ (@veronichka.mom) le 8 Avril 2020 à 9 :51 PDT

Les défis spécial confinement sur les réseaux sociaux

Le #PillowChallenge n’est pas le seul défi à avoir vu le jour sur les réseaux pendant le confinement. Ce genre d’activités amusantes occupe les internautes et leur fait oublier le climat anxiogène qui plane sur le monde en ce moment.

Parmi ces défis, on a par exemple pu relever le #JeResteChezMoi sur TikTok. Le réseau social invite alors ses utilisateurs à partager leurs trucs et astuces ainsi que leurs talents en restant à la maison.

D’autres challenges apparaîtront sans doute, preuve de l’imagination débordante des internautes.