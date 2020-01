La marque de cosmétique américaine Elizabeth Arden a choisi l’influenceuse Pauline Privez, suivie par 139 000 abonnés sur Instagram, comme visage pour sa marque.

Après plusieurs semaines de compétition, la marque de cosmétique américaine Elizabeth Arden a fait confiance à agencedesmediassociaux.com pour piloter sa stratégie d’influence en choisissant notamment le premier « visage » digital de la marque en France.

Ensemble, ils ont alors choisi d’accorder leur confiance à Pauline Privez. La raison ? L’influenceuse incarne les valeurs essentielles de la marque : féminité et entrepreneuriat. De plus, Pauline est une vraie fan de la marque et fidèle utilisatrice depuis de nombreuses années. Ainsi, la collaboration faisait sens.

En effet, l’idée était de choisir un influenceur dont les valeurs sont en adéquation avec celles d’Elizabeth Arden. Les mots d’ordre : crédibilité, authenticité et éthique.

« Notre choix s’est porté sur Pauline pour sa personnalité, correspondant tout à fait à l’ADN de la marque, mais aussi pour les valeurs qu’elle incarne depuis plus de dix ans en tant qu’influenceuse », déclare Cyril Attias, fondateur de l’agencedesmediassociaux.com

Pauline Privez, premier visage d’Elizabeth Arden