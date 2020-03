À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2020, madmoiZelle lance son nouveau podcast, Paradoxes. Une émission où on parle féminité et imperfections de façon décomplexée.

madmoiZelle : un média qui s’adresse aux femmes

Créé en 2005, madmoiZelle est un magazine en ligne qui donne la parole aux femmes à travers des articles, des vidéos et des témoignages. Le but ? Aider les jeunes femmes à se faire entendre et à lutter contre les diktats que leur impose la société.

Le média a déjà mis en place de nombreux contenus afin de se débarrasser des inégalités et des injustices. Le dernier en date : Paradoxes, un podcast lancé pour la Journée internationale des droits des femmes.

Paradoxes, le podcast qui autorise les imperfections

Le constat de madmoiZelle est le suivant : même si les femmes sont aujourd’hui décomplexées des codes de la féminité, d’autres pressions pèsent sur leurs épaules. Elles doivent être totalement féministes, engagées pour l’environnement et s’accepter elles-mêmes, en toute circonstance.

Sauf que voilà, personne n’est parfait, et c’est ce que veut montrer Paradoxes ! Le premier épisode du podcast, diffusé le 8 mars et dirigé par Myriam Haegel, est un véritable éloge aux imperfections.

On y revendique le droit d’être nuancée dans ses propos ou encore de ne pas s’impliquer à 200 % dans une cause que l’on défend. En bref, ce podcast rappelle que la femme, comme l’être humain en général, n’est pas parfaite. Mais bonne nouvelle, ce n’est pas un tort.

L’objectif de Paradoxes, sous la direction d’Alix Martineau, est donc de raconter des histoires de jeunes femmes qui ont le droit d’être imparfaites.