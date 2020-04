L’agence Kolsquare lance #OffronsNotreInfluence, un mouvement de mobilisation des influenceurs. Le but ? Permettre aux organismes en difficulté d’identifier les créateurs de contenus volontaires pour diffuser les gestes barrières durant la crise.

De par leur fort pouvoir de prescription, notamment auprès des jeunes, les influenceurs sont plus que jamais les

porte-paroles des appels au soutien et bonnes pratiques à adopter durant la crise du coronavirus. Les associations, institutions ou organismes ont peu de temps ou de ressources pour identifier les influenceurs disposés à les aider. En lançant son mouvement #OffronsNotreInfluence et en proposant la gratuité de solutions technologiques d’Influence Marketing, Kolsquare entend mobiliser l’ensemble des tierces parties en difficulté.

“À l’image de tous les citoyens de France et d’Europe, les KOLs se sentent aussi démunis face à la situation et ont clairement conscience du rôle qu’ils peuvent jouer. En lançant #OffronsNotreInfluence, nous voulions les accompagner pour montrer leur soutien aux organismes et institutions et leur donner une force encore plus puissante : celle d’être rassemblés entre KOLs. En tant que responsable communauté chez Kolsquare, voir qu’en 24h, des centaines de KOLs se sont déjà portés volontaires, c’est une véritable fierté. Cela démontre à quel point les influenceurs ont une vraie volonté de contribuer à un mouvement collectif encadré pour propulser des messages de prévention, de bonnes pratiques ou d’appels au soutien des organismes les plus en difficulté” explique Camille Melon, Head of Community chez Kolsquare.