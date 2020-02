Octoly, un des pionniers du marketing d’influence, met en place une campagne d’avis eCommerce et offre ainsi aux marques la possibilité de générer en un temps record des avis clients authentiques. Décryptage !

Fondée en 2015, Octoly est la marketplace leader pour la mise en relation des influenceurs et des annonceurs. Caudalie, Estée Lauder, YSL Beauty… Toutes ces marques ont choisi Octoly pour leur campagne d’influence. Spécialisée dans l’univers de la beauté et de la mode, la plateforme cherche aujourd’hui à se différencier. Pour ce faire, elle a lancé avec un service unique d’avis clients authentiques.

La version bêta a débuté en avril 2019. Depuis, Octoly a réussi à développer une communauté de plus de 170 000 consommateurs désireux de donner un avis honnête sous la forme d’une critique rédigée en échange d’un produit gratuit. Les consommateurs reçoivent alors des informations détaillées sur les produits via un brief de campagne, ainsi que le produit. Leur seule consigne : le tester et publier un avis authentique (positif ou négatif).

« En s’associant avec Octoly, les marques peuvent donner à un groupe de consommateurs un sentiment d’exclusivité – obtenir un produit avant même sa sortie enthousiasme vraiment notre communauté. Leurs retours sur le produit apportent un réel éclairage dans la stratégie de lancement pour les marques », déclare Anne-Sophie Favrichon, Responsable Communication chez Octoly.

Comment fonctionnent les avis clients Octoly ?

Les marques peuvent gérer l’ensemble du processus au sein d’Octoly :

– Cibler la bonne communauté de consommateurs à qui offrir des produits en fonction de la situation géographique, des intérêts et du profil personnel de chaque utilisateur.

– Les consommateurs commandent uniquement les produits qu’ils souhaitent essayer et donnent leur avis sur le site web indiqué par la marque.

– Octoly garantit que vous recevrez le nombre d’avis clients souhaité. La plateforme fournit des captures d’écran ainsi qu’une copie texte de tous les avis soumis.

À savoir que plus de 82 % des consommateurs lisent des avis avant d’acheter un article en ligne. 93 % des consommateurs affirment, quant à eux, que les avis en ligne ont un impact sur leur décision d’achat. Il ne fait donc aucun doute que les avis constituent un élément crucial du parcours d’achat d’un consommateur. Avec cette nouvelle offre, Octoly influence donc directement le retour sur investissement (ROI). Au programme : augmentation du taux de conversion et du référencement.