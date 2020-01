La nouvelle interface de Facebook sera déployée avant la fin du printemps. Au programme : un design simplifié et l’arrivée du mode sombre. Décryptage en avant-première !

Derrière cette refonte, Facebook cherche certainement à attirer un public plus jeune et ainsi à conjurer le sort du vieillissement de la plateforme. En effet, ses anciens utilisateurs alors jeunes et fringants délaissent le réseau social pour Instagram, Snapchat, ou encore plus récemment, TikTok.

We just announced a fresh, new design for Facebook that makes communities as central as friends. FB5 is simpler, faster, more immersive and makes it easier to find what you’re looking for and get to your most-used features. #f82019 pic.twitter.com/YWIGEnpO4M

— Facebook (@Facebook) 30 avril 2019