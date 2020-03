Snapchat lance « Swipe up to call », entendez « Glissez vers le haut pour appeler », pour ses publicités. Une nouvelle fonctionnalité qui rapproche encore plus les marques de leurs prospects.

Nouveauté du côté de Snapchat ! L’application au petit fantôme jaune déploierait actuellement une nouvelle fonctionnalité pour générer des leads. En d’autres termes, les annonceurs pourront désormais proposer aux utilisateurs de les appeler directement à partir d’une publicité.

Ce nouveau format publicitaire se fera via la fonctionnalité « Swipe up » déjà très connue sur la plateforme. Au programme : une publicité, un lien swipe-up et un numéro de téléphone qui s’affiche pour l’utilisateur. Cette nouveauté est une véritable aubaine pour les marques, notamment celles qui proposent des services. Les mots d’ordre : proximité, partage et conversion.

« Calls & Texts » de Snapchat constitue donc une nouvelle étape pour renforcer la stratégie publicitaire des marques. L’idée est de pousser les utilisateurs à prendre contact directement avec les sociétés sans être renvoyés sur des sites ou des pages de vente. Le contact humain reprendrait-il ses droits sur l’aspect virtuel des relations ?