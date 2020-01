Noholito, un jeune étudiant bordelais, a su investir l’application TikTok avec humour et séduire les autres utilisateurs. Aujourd’hui, il partage son temps entre sa préparation au concours d’avocat et son activité d’influenceur !

Ce nom vous dit peut-être quelque chose et pourtant… Il ne s’agit pas de l’influenceuse mode Noholita, mais bel et bien du TikTokeur déjanté Noholito. Une vingtaine d’années, des grimaces reconnaissables, un humour décalé, le jeune homme a su séduire le cœur des adolescents français. Aujourd’hui, il partage ses vidéos courtes avec plus de 469 000 abonnés toujours au rendez-vous. Ses vidéos atteignent même, pour certaines, le million de vues.

Il faut dire que Noholito ne passe pas inaperçu. Il est d’ailleurs souvent accompagné de sa mère, de sa chienne Marie-Elizabeth ou encore de son chat dans ses vidéos.

Mais TikTok n’est pas le seul terrain de jeu du jeune homme. Il est également très actif sur Instagram où il ne cumule pas moins de 349 000 abonnés ou encore sur YouTube avec 74 300 abonnés. Si vous vous demandez comment il en est arrivé là, Noholito vous répondra : « On va dire que c’est grâce au bouche-à-oreille, les gens ont commencé à parler entre eux, les jeunes lycéens et collégiens ont commencé à regarder mes vidéos, les partager ou les mentionner en story aussi. »