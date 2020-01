Plus besoin de présenter l’influenceuse et blogueuse mode Camille Callen. Déjà populaire sur Instagram, Noholita compte bien étendre son empire à l’application TikTok !

Noholita est certainement l’une des influenceuses mode françaises la plus populaire sur les réseaux sociaux. En effet, la jeune femme ne cumule pas moins de 864 000 abonnés sur son compte Instagram. De quoi en impressionner plus d’un !

Mais la jeune femme n’est pas seulement active sur Instagram, même s’il s’agit de son réseau social de prédilection. Sur YouTube, elle compte plus de 132 000 abonnés. Sur Pinterest, plus de 25 000 personnes la suivent. Sur Twitter, plus de 20 000 personnes sont abonnées à son compte et enfin, sur Facebook, sa page cumule plus de 73 000 fans. Au total et à elle seule, Noholita fédère donc une communauté de 1,09 million d’abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Ce n’est pas pour rien qu’elle a inauguré notre série de Podcast Révolution Influenth !

C’est désormais sur TikTok que Noholita a décidé d’étendre son empire. Les premières vidéos sur son compte comptabilisent déjà plus de 14 000 vues. On la voit alors aux côtés de son compagnon Sam, mais également dans son salon pour nous présenter son outfit de la journée.

Pour le moment, elle ne comptabilise que 1 199 abonnés sur TikTok, mais nul doute que l’influenceuse mode connaîtra à nouveau un grand succès sur la plateforme préférée de la génération Z.