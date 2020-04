Alors que Disney Plus débarque en France comme concurrent de Netflix, la plateforme de films lance une émission hebdomadaire sur Instagram. Cette dernière mettra en avant les acteurs de séries à succès qui aborderont des sujets liés au confinement et à la situation actuelle.

Netflix X Instagram : une émission d’information sur le confinement

Lancée pour la première fois le 9 avril, l’émission Wanna talk about it sera diffusée chaque semaine sur Instagram. Cette série hebdomadaire est une idée originale de Netflix, qui souhaite contribuer à la lutte contre le coronavirus.

Le concept est simple. Des acteurs de films et de séries Netflix discutent avec des professionnels de la santé. Ils soulèvent des questions en lien avec le COVID-19, et en particulier avec le confinement. La plateforme compte ainsi renseigner ses utilisateurs et leur transmettre des informations exactes.

Pour le moment, les épisodes seront diffusés sur le compte officiel de Netflix. Ils seront donc en anglais.

Les interrogations des adolescents

Les jeunes sont la principale cible de cette nouvelle émission de Netflix. Ils sont nombreux à s’interroger sur l’épidémie et ses conséquences. De plus, le confinement est un moment difficile pour beaucoup d’entre eux. Cette série a donc pour objectif de répondre à leurs questions et les aider à gérer leur stress grâce à l’intervention d’acteurs qu’ils connaissent.

Le premier à intervenir dans Wanna talk about it est l’acteur Noah Centineo, connu pour son rôle dans À tous les garçons que j’ai aimés. D’autres apparaîtront également, comme Caleb McLaughlin de Stranger Things ou Ross Butler de 13 Reasons Why.

Grâce à leurs conversations avec des experts du monde médical, Netflix espère pouvoir rassurer et renseigner les internautes à propos de cette période particulière et compliquée.