Redéfinir les standards de beauté, c’est le pari fou que s’est lancée Nabela Noor, une pétillante influenceuse américaine suivie par plus d’1,4 million de personnes. Véritable ambassadrice du body positivisme et de la tolérance sur ses réseaux, elle lance sa propre marque de vêtements.

Body positivisme et tolérance

Que ce soit hier sur les bancs de l’école ou aujourd’hui sur les réseaux, Nabela a toujours essuyé de violentes critiques sur son physique. Pour autant, elle réussit haut la main à convertir ce body shaming en véritable force et s’est donnée pour mission d’aider les personnes qui la suivent à en faire de même. Sa devise : accepte-toi, aime-toi, aie confiance en toi et la vie te le rendra!

« Self love is not just a buzzword. It’s a lifestyle » affirme-t-elle.

Autre maître-mot de notre rayonnante Nabela : la tolérance. Née au sein d’une famille bangladaise et mariée à Seth Martin, un entrepreneur américain, elle partage avec sa communauté les nombreux obstacles auxquels leur amour a dû faire face. Si l’amour triomphe toujours, le multiculturalisme et l’ouverture d’esprit connaissent eux aussi leurs moments de gloire!

Zeba, la marque qui casse les codes de la mode

Il y a quelque mois, Nabela lance sa propre marque de vêtements Zeba avec toujours pour objectif d’encourager les femmes à aimer leurs corps. Une marque qui décomplexe et représente toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. Une marque qui bannit le système de tailles traditionnel pour en créer un nouveau.

Fini les tailles XS, S, M, L, XL ou encore XXL! Chez Zeba, on parle de tailles « passionate », « brave », « inspiring », « fearless » , « radiant » ou encore de « powerful ». En cassant les codes de la mode, Nabela veut faire comprendre aux femmes qu’elles ne doivent en aucun cas se réduire à une taille de jean, elles valent bien plus que cela!

Cette marque qui se veut révolutionnaire connait un véritable succès aux États-Unis : pari réussi pour Nabela!