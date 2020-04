Malgré le confinement, l’humoriste Muriel Robin a décidé de continuer de divertir sa communauté. Elle poste pour cela des vidéos amusantes sur son compte Twitter. Le but ? Partager ses astuces et ses réflexions, le tout avec une bonne dose d’humour.

Muriel Robin livre ses astuces spécial confinement sur Twitter

Comme la plupart des Français, Muriel Robin est obligée de rester chez elle. Afin de tromper l’ennui et de divertir ses fans, elle poste régulièrement des vidéos sur Twitter pour partager son quotidien. Elle n’hésite pas à ajouter une dimension absurde à ses contenus, ce qui ravit sa communauté.

Dans sa première vidéo, on peut la voir montrer à ses abonnés comment souffler dans un fruit pour qu’il gonfle. L’objectif est d’obtenir un fruit plus gros, et donc de moins sortir pour aller faire des courses.

Petite astuce pour se changer les idées. pic.twitter.com/YiAgT2jrXx — Muriel Robin (@MurielRobinCOM) March 31, 2020

Elle continue sa série avec une vidéo adressée aux coiffeurs, où elle parle de ses cheveux qui ont poussé et qui laissent apparaître ses racines.

Muriel interroge les coiffeurs et les coiffeuses. Confinement J18 pic.twitter.com/mN14AH03KG — Muriel Robin (@MurielRobinCOM) April 3, 2020

Un message de soutien aux internautes

Par ses vidéos, Muriel Robin montre qu’elle est logée à la même enseigne que tout le monde, obligée de respecter le confinement.

Elle souligne également que c’est l’occasion d’apprendre, ce qu’elle tente de faire elle-même. Dans ses dernières vidéos, on la voit donc s’exercer à l’anglais en traduisant des chansons françaises, ce qui offre un résultat hilarant.

Muriel Robin n’est pas la seule célébrité française à être active sur les réseaux sociaux depuis la crise du coronavirus. Des musiciens notamment, comme Patrick Bruel ou Christine and the Queens, donnent des concerts en live pour divertir leurs abonnés. D’autres, comme Arthur, proposent une nouvelle version de leurs émissions.

De quoi vous amuser sur les réseaux et découvrir une nouvelle facette de vos stars favorites !