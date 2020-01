Michelle Obama, ancienne Première dame des États-Unis, continue son combat pour l’éducation en participant à la série IGTV A Year of Firsts produite par ATTN et Reach Higher. Cette émission de six épisodes, disponible mi-janvier, relatera le quotidien de quatre étudiants durant leur première année universitaire.

Depuis son départ de la Maison-Blanche, l’ancienne Première dame n’a cessé d’œuvrer pour l’éducation. Récemment, Michelle Obama a annoncé la sortie de A Year of Firsts (Une année de premières fois) sur IGTV. Cette série documentaire de six épisodes dévoilera le quotidien de quatre jeunes Américains (Regan, Haseeb, Linette et Robert). Chaque épisode mettra ainsi en lumière le parcours et les histoires personnelles de ces étudiants alors qu’ils entament leur première année d’études supérieures.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ATTN: (@attndotcom) le 7 Janv. 2020 à 2 :57 PST

Ce projet est produit par ATTN en partenariat avec Reach Higher, le programme imaginé par l’ancienne Première dame pour inciter les élèves à poursuivre leurs études.

« Je suis si fière de ces étudiants. En partageant leurs histoires, ils aident les autres à découvrir les hauts et les bas de la première année universitaire. Ils créent une communauté de soutien pour les autres confrontés à des défis similaires », explique Michelle Obama.