En cette période de confinement, beaucoup de sociétés ont dû passer en mode télétravail. Un fonctionnement pas toujours évident quand on n’est pas habitué… Heureusement, Messenger vous dévoile ses outils pour mieux télétravailler.

Le saviez-vous ? On observe une véritable mutation des usages sur Messenger par rapport à la même période l’an dernier. En effet, à l’échelle mondiale, il y a une augmentation de 60 % du nombre de conversations de groupe et 70 % de participants en plus lors d’appels vidéo de groupe. En cause ? Les nouvelles mesures de confinement qui pousse à échanger autrement. Mais qu’en est-il du travail ? Messenger peut également être utilisé pour télétravailler efficacement grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

Passez des appels vocaux et vidéos

Besoin de parler d’une idée avec quelqu’un ou d’organiser un brainstorming ? Passez un appel vocal ou lancez une discussion vidéo avec vos collègues sur Messenger. Comment faire ? Il suffit d’ouvrir une conversation avec la ou les personnes concernées, puis d’appuyer sur l’icône téléphone ou vidéo en haut à droite de l’écran. Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 personnes pour un appel vidéo ou vocal.

Désignez un administrateur de groupe

L’outil parfait pour les chefs d’équipe ! Au sein d’une discussion de groupe, les privilèges d’administrateur permettent à un ou plusieurs utilisateurs d’accepter de nouveaux participants dans la conversation, d’en supprimer si besoin, et de confier ou de retirer le statut d’administrateur à un participant.

Réagissez aux messages de vos collègues

Utilisez les réactions aux messages pour répondre à un message précis dans une discussion de groupe avec vos collègues ! Par exemple, si l’un d’eux demande un avis sur une stratégie, vous pouvez répondre en un clin d’œil, par un « pouce en l’air » ou « pouce vers le bas ». Comment faire ? Il suffit de rester appuyer sur le message auquel vous souhaitez répondre, puis de toucher l’écran du bout du doigt pour choisir entre les émojis amour, sourire, surprise, tristesse, colère…

De la même manière, vous pouvez également répondre à un message en particulier. Il suffit de faire glisser avec votre doigt vers la droite sur le message concerné ou de cliquer sur la flèche présente à droite des messages pour la version sur ordinateur. Ainsi, et malgré le flot de messages, votre réponse pourra être identifiée comme se rapportant à un sujet précis. Plutôt pratique pour garder le fil de la conversation !

Mentionnez un collègue dans un message de groupe

Si vous avez besoin d’une réponse rapide de la part d’un participant à une discussion de groupe, il suffit de saisir le symbole « @ », puis de sélectionner le nom de la personne en question. Cette dernière recevra une notification – un moyen rapide d’attirer l’attention d’un participant dans une conversation.

Transférez vos fichiers

Messenger permet de transférer des fichiers à vos contacts. Comment faire ? Appuyez sur l’icône trombone, puis envoyez vos documents. Vous pouvez également glisser-déposer ces fichiers directement dans la conversation. Cette fonctionnalité permet d’envoyer des documents, photos et fichiers MP3.

Passez en mode silencieux

Il est important de s’accorder du temps pour soi, surtout quand on travaille de chez soi. Vous pouvez donc passer vos conversations professionnelles en mode silencieux pour vous ressourcer, une fois votre journée de travail terminée.

Comment faire ? Ouvrez cette discussion dans Messenger. Appuyez sur son nom en haut du message. Un menu déroulant s’affiche. Sélectionnez « Notifications », puis choisissez la période pendant laquelle vous ne souhaitez plus être informé des nouveaux messages. Vous pouvez passer en mode silencieux pendant 15 minutes, 1 heure, 8 heures, 24 heures ou jusqu’à ce que vous choisissiez de réactiver les notifications (en suivant la même méthode).

Astuces bonus pour télétravailler sur Messenger

Si les instants de détente et de partage autour de la machine à café vous manquent, vous pouvez tenter de vous en approcher en envoyant à vos collègues des stickers et autres GIFs, plus agréables car moins formels. Pour aller plus loin et détendre l’atmosphère malgré la distance, Messenger vous donne la possibilité d’envoyer des photos et vidéos utilisant la réalité augmentée. Ces filtres en réalité augmentée sont d’ailleurs accessibles lors des appels vidéos, parfaits pour relativiser et maintenir une bonne entente entre collègues le temps du confinement.