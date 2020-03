Facebook Messenger met à jour son interface sur Android et iOS avec un nouveau design épuré et minimaliste. Au programme : disparition de l’onglet « Découvrir » et mise à l’honneur des Stories.

Facebook Messenger déploie actuellement un nouveau design plus épurée et minimaliste sur Android et iOS. Cette nouvelle interface renforce l’expérience des utilisateurs avec une utilisation facilitée.

Au programme des nouveautés : l’onglet « Découvrir » disparaît. Pour rappel, cette section permettait à Facebook de mettre en avant les chatbots. Lancés en 2016, ils ne semblent donc pas avoir eu le succès escompté… Vous pouvez toutefois les retrouver via la barre de recherche en haut de l’interface. L’onglet « Découvrir » affichait aussi les mini-jeux disponibles sur Facebook Messenger. De même que pour les chatbots, ils sont désormais accessibles via la fonction recherche.

Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Stories sont mises à l’honneur ! En effet, l’onglet « Personnes » (à droite de l’écran) est désormais divisé en deux catégories : une section pour les amis connectés et une page Stories. Ainsi, vous pouvez visionner les Stories de vos amis plus facilement.

Cette mise à jour de Messenger est actuellement en cours de déploiement sur tous les appareils sous Android et sous iOS. Pour en bénéficier, nous vous invitons à mettre à jour votre application de messagerie.

