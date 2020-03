YouTube est une plateforme de streaming très appréciée par les créateurs de contenu, tout comme par les internautes. Mais alors, qui sont les Youtubeurs préférés des Français ? La réponse au sein de l’article.

Cette année, Youtube bat tous les records. Et les YouTubeurs francophones y sont pour quelque chose. En effet, à eux seuls, ils cumulent plus de 100 milliards de vues annuelles. Soit 36,2 % de plus qu’en 2018 ! Mais quelles sont les préférences des internautes ? L’outil d’analyse Tubular et le média Webidia ont mené l’enquête.

Squeezie rafle la première place à deux reprises : YouTubeur le plus suivi et YouTubeur le plus regardé. Tibo InShape, Lama Faché, Amixem et Mcfly & Carlito ont également la chance d’apparaître sur les deux classements. Quant à la chaîne Swan The Voice, elle fait son entrée dans le top 10 des créateurs en vidéos vues directement à la seconde place.

Top 10 des créateurs en nombre d’abonnés

Squeezie – 14,1 millions



Cyprien – 13,5 millions



Norman fait des vidéos – 11,9 millions



Tibo InShape – 6,86 millions



Lama Faché – 6,52 millions





Amixem – 6,14 millions



Mister V – 5,47 millions



Mcfly et Carlito – 5,38 millions



Le Rire Jaune – 5,07 millions