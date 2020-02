Et si le marketing d’influence existait depuis bien plus longtemps ? L’agence Social and Stories (groupe le Figaro) a décidé de remonter le temps de l’influence, depuis l’apparition des premiers leaders d’opinion jusqu’à aujourd’hui.

Médias, micro-influence, Twitch ou encore Tiktok… Influencer le comportement des individus n’a jamais été aussi complexe. Or, l’influence existe en réalité depuis longtemps. Elle n’a cependant jamais cessé de muter et de s’adapter aux nouveaux modes de communication. La réussite d’une campagne d’influence marketing réside aujourd’hui dans la capacité pour les marques de considérer les prospects comme des proches et non plus comme des clients.

1940 : Les premiers signes du marketing d’influence

Cette année-là, P. Lazarsfeld et E. Katz publient Personnal Influence. Les leaders d’opinion semblent alors plus influents encore que les médias traditionnels. Cet ouvrage prouve que les consommateurs ont tendance à suivre les recommandations des personnes qu’ils connaissent. Bref, le fondement même de l’influence marketing.

1960 : The Effect of mass communication

Nouvelle année, nouvel ouvrage. Cette fois-ci, il est rédigé par J. Klapper et intitulé The Effect of mass communication. L’auteur y parle alors des relations interpersonnelles dans la formation de l’opinion. Il mesure alors les différents processus d’influence que les hommes ont entre eux.

1986 : Grace Jones

Jean-Paul Goude fait apparaître la sulfureuse top-model Grace Jones dans la publicité Citroën CX. Les célébrités deviennent alors les ambassadrices de marques. On se rend compte que la popularité d’une personne influence les décisions d’achat.

1989 : Les blogs sur minitel

Le Minitel fait son apparition en France dans les années 80. Il offre alors aux citoyens français une nouvelle manière de communiquer et de se renseigner. C’est en 1989 qu’apparaissent alors les premiers articles de blog et par conséquent les premiers blogueurs.

1998 : Google

Cette année-là, nous assistons à la naissance de notre cher ami Google. Les blogs s’emballent, les communautés se forment notamment au travers des forums… Bref, on critique et on popularise tout ce que l’on croise.

2002 : Skyblog

On peut en penser ce qu’on veut, le skyblog a démocratisé les blogs désormais à la portée de tous. Les marques commencent tout doucement à s’intéresser aux premiers influenceurs et à créer des partenariats tarifés.

2005 : Les agences d’influence marketing

En 2005, certaines personnes prennent conscience de l’importance que peut prendre le marketing d’influence. Les agences spécialisées commencent alors à pointer le bout de leur nez. Les marques accèdent ainsi plus facilement aux audiences des influenceurs et la question des KPI (old-school) émerge.

2006 : Facebook

Mark Zuckerberg crée un mastodonte du social media : Facebook. Ce dernier, accessible au grand public, permet de cibler les internautes et la communication se démocratise alors.

2007 : YouTube

La plateforme de vidéos en streaming débarque en France. Les influenceurs ne sont plus de simples « panneaux publicitaires », mais de véritables créateurs de contenus avec une puissance créative incroyable.

2010 : Le premier million d’abonnés sur YouTube

DiabloX9 devient le premier YouTubeur francophone à dépasser le million d’abonnés en jouant à des jeux vidéo. Comme quoi, le gaming est aux prémices de l’influence marketing.

2011 : La naissance du Lifestyle

En créant sa chaîne à succès, Marie Lopez, plus connue sous le nom d’Enjoyphoenix, devient la première YouTubeuse lifestyle française.

2014 : Twitch

Amazon rachète la plateforme de streaming Twitch et le live se démocratise.

2018 : Les influenceurs virtuels

Les influenceurs virtuels sont popularisés par Lil Miquela qui possède désormais sa propre marque de vêtements et enchaîne les collaborations. Aujourd’hui, ces influenceurs seraient trois fois plus attrayants que les « vrais » créateurs de contenu.

2019 : TikTok

TikTok fait son apparition comme un raz-de-marée dans le social media. De nombreux influenceurs naissent alors sur la plateforme avec en tête Léa Elui et ses plus de 10 millions d’abonnés.

