Instagram s’est progressivement imposé dans notre quotidien, au point où chacun de nos faits et gestes est partagé avec notre communauté. Nous le savons désormais, le nombre de likes et de followers a un impact non négligeable sur notre humeur. Un abonné de plus, c’est une petite montée d’endorphine qui nous met bien. Un abonné de moins et c’est le drame … Le désabonnement a un réel impact sur notre humeur. Mais alors, comment lutter contre le fléau du désabonnement sur Instagram ? Réponse !

Perdre des abonnés difficilement acquis ne fait jamais très plaisir… Si certaines applications permettent de suivre ces désabonnements, l’idéal reste tout de même d’éviter d’en arriver au stade du désabonnement. Avoir des abonnés, c’est bien. Mais avoir une communauté fidélisée et engagée, c’est nettement mieux.

1. Proposer un contenu de qualité pour lutter contre le désabonnement

La qualité du contenu est fondamentale. En effet, les photos floues et mal cadrées finiront très vite par lasser vos abonnés, d’autant plus sur Instagram. En effet, la plateforme est connue pour ses visuels professionnels et esthétiques qui font rêver. Tout est restant authentiques et en adéquation avec vos valeurs, il est donc important d’en mettre plein la vue à vos followers.

Ces contenus doivent également résulter d’un réel positionnement. Plutôt fitness, food, mode… Peu importe, mais l’ensemble de vos photos ou vidéos doivent s’inscrire dans cette niche. En effet, les internautes vous suivent pour des contenus experts dans votre catégorie. Si vous changez en cours de route, vous risquez de perdre des abonnés…

Enfin, dernier conseil et non des moindres, suivez vos statistiques. Parmi les informations mises à votre disposition se trouve notamment la pertinence de vos différents posts. Vous saurez ainsi les contenus qui plaisent le plus à votre audience en termes de likes, commentaires, partages, enregistrements…

2. Poster régulièrement

La régularité est un enjeu majeur pour fidéliser vos abonnés et brosser l’algorithme Instagram dans le sens du poil. En effet, l’IA ( Intelligence Artificielle ) met en avant les comptes aux posts réguliers. Mais cela vous permet également de rester dans la tête de vos abonnés, plus ils vous voient, plus ils pensent à vous. Logique !

Pour lutter contre les désabonnements Instagram, il est donc primordial d’adopter un rythme de publication équilibré. Idéalement, vous devriez poster au moins 1 fois par semaine et maximum 1 fois par jour pour laisser vivre chaque post.

Afin de connaître les meilleurs jours et horaires de publication, cliquez ici.

3. Entretenir la relation avec vos abonnés

Pour fidéliser vos abonnés et lutter contre les désabonnements Instagram, il est important de créer une véritable relation avec votre communauté. Vous ne pouvez pas juste poster sans jamais répondre aux messages de vos abonnés. garder à l’esprit qu’iI s’agit d’un dialogue et non pas d’un monologue.

Si vous ne répondez pas à leurs commentaires ou leurs messages privés, certains abonnés finiront par vous unfollow. Bien évidemment, plus votre nombre de followers est important, plus il devient compliqué de répondre à chacun. Mais essayez de faire au mieux ! Il existe des applications très utiles pour répondre à un maximum de personnes, comme Agorapulse.

4. Créer une proximité via les Stories et les Live

Les Stories Insta ont révolutionné la relation des créateurs de contenu avec leur communauté. Le saviez-vous ? 500 millions de Stories sont publiées chaque jour et 95 % des utilisateurs les regardent. Et pour cause, cela permet de gagner en :

– authenticité en évitant les photos parfaites, souvent retouchées.

– proximité en vous dévoilant davantage : les moments de bonheur, comme les moments plus down. Pour les marques, cela peut être en montrant les coulisses de l’entreprise ou encore les équipes dans leur quotidien.

– engagement, les Stories, par leur format court en auto-play gardent les abonnés captifs. Le contenu se consomme facilement. De plus, les stickers mis à disposition créent de l’interaction avec la communauté qui se sent active et non plus passive. Que du bonus !

Les avantages des Lives sont sensiblement les mêmes, le côté vidéo en plus. Un format qui cartonne et qui accentue la proximité créée entre le créateur de contenu et ses abonnés.

Vous voilà armés pour lutter contre le désabonnement sur Instagram ! Si vous souhaitez prendre encore un peu plus d’avance sur vos concurrents, sachez que nous produisons chaque mois des dossiers stratégiques pour vous accompagner à réussir sur Instagram et vous permettre de vivre de votre passion ou de votre activité, sans compétence technique, ni expérience, ni investissement complémentaire .

Une offre exclusive par abonnement mensuel sans engagement. Pour en savoir plus, c’est par ICI