LinkedIn, le réseau social professionnel aux plus de 660 millions de membres, lance sa nouvelle campagne publicitaire « Je cherchais » en France. Cette opération multimédia (télévision, radio, digital) sera diffusée pendant 4 semaines à compter d’aujourd’hui (6 janvier 2020).

Ce premier spot publicitaire met en scène 7 membres LinkedIn ayant trouvé un emploi par le biais du réseau professionnel. Maître d’hôtel, éducatrice spécialisée, responsable achat, RH, concepteur paysagiste, directeur de magasin ou encore visual merchandiser, ils expliquent les principales raisons qui les ont poussés à changer d’emploi.



Le deuxième volet de la campagne LinkedIn

Les deux autres spots retracent de façon plus détaillée l’histoire de deux des membres : Stanislas, responsable achat et Ève, éducatrice spécialisée. Ils racontent alors pourquoi ils souhaitaient changer de travail, comment ils ont procédé pour trouver u nouvel emploi et quel a été le résultat. Ce spot met en lumière la simplicité et l’utilité des fonctionnalités de recherche d’emploi de LinkedIn.



Une campagne multimédia (TV, radio, digital)

LinkedIn diffusera la campagne publicitaire aux heures de grandes écoutes sur les chaînes de télévision comme TF1, M6, LCI, TMC… Le réseau social diffusera également la campagne sur les radios nationales (RFM, NRJ, Fun Radio, Virgin Radio…). Enfin, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify ou encore Deezer figurent également parmi les canaux de diffusion privilégiés.