Il vous sera désormais possible de tweeter avec votre voix ! Twitter teste cette nouvelle fonctionnalité. L’objectif : humaniser le réseau social.

140 secondes et pas une de plus !

On ne déroge pas à la règle initiale des 140 caractères avec Twitter ! Les Twittos ne pourront enregistrer uniquement des messages vocaux d’une durée de 140 secondes et pas une de plus ! Si vous êtes pipelettes et que vous dépasser le temps imparti, un nouvel enregistrement se lancera automatiquement pour créer un fil, plus communément appelée thread sur le réseau.

Voilà à quoi ressembleront les Tweets vocaux sur votre fil d’actualité :



Cette nouvelle fonctionnalité offerte par l’oiseau bleu vise avant tout à apporter une dimension plus humaine au réseau. Twitter souhaite aussi permettre aux internautes de nuancer leurs propos, de mieux exprimer leurs opinions et d’éviter ainsi toutes mauvaises interprétations.