Aussi étrange que cela puisse paraitre, une véritable communauté de sorciers et sorcières du monde entier s’est développée sur la plateforme chinoise qu’on ne présent plus désormais, TikTok. Focus sur ce phénomène intriguant.

« Witchtok », la communauté des sorciers sur TikTok

«Witchtok» est la contraction de « Witch » et « TikTok ». Il s’agit du nom de cette fameuse communauté internationale de sorciers et sorcières. Elle se développe à vitesse grand V sur la plateforme chinoise. Le hashtag #Witchtok cumulent plus de 2,6 milliards de vues. Quant aux vidéos de ces créateurs de contenu (ou plutôt de magie!), elles comptabilisent des millions de mentions J’aime.

Ces sorciers et sorcières du digital sont majoritairement des adolescents qui partagent leurs astuces, des recettes de potions magiques, les adresses de leurs magasins favoris où acheter herbes et autres ingrédients mystérieux, la construction de leurs «autels» montés dans leur chambre, leurs sorts et incantations préférés … Les tutos de sorcellerie en tout genre envahissent TikTok !