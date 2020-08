Facebook propose déjà 3 services de messagerie avec WhatsApp, Instagram et Messenger, et souhaite à présent les connecter. Les utilisateurs américains sont les premiers à tester la toute nouvelle fonctionnalité signée Facebook, qui leur permet de discuter avec un utilisateur de Messenger depuis l’application Instagram.

Converser simultanément sur deux applications différentes

Facebook compte bien consolider l’interconnexion de sa petite famille d’applications en permettant aux utilisateurs de ces applications d’échanger des messages même s’ils n’utilisent pas le même service. Nous pourrions donc envoyer un message via Instagram à un ami qui lui pourra répondre via Messenger. Et inversement! Mais notez qu’à l’heure actuelle, l’inverse n’est pas encore vrai (discuter avec des contacts Instagram depuis Messenger). Mais ça ne serait tarder!

Après de nombreux tests en interne, Facebook fait tester cette nouveauté auprès d’un panel d’utilisateurs. Les utilisateurs d’Instagram aux États-Unis peuvent désormais discuter avec des contacts Messenger : en lieu et place de l’icône de message direct dans la barre en haut d’Instagram, ils trouvent désormais l’icône de Messenger. Et les conversations ne sortent pas d’Instagram.

Les utilisateurs testant cette nouvelle fonctionnalité ont également le droit à une belle mise à jour de l’application, leur offrant en plus de cette messagerie Instagram-Messenger, une nouvelle interface de discussions, la possibilité de réagir avec un emoji et de balayer pour répondre à un message.

En ce qui concerne WhatsApp, l’application est pour le moment écartée du projet. Mais cela ne saurait tarder, Mark Zuckerberg a en effet exprimé à maintes reprises sa volonté d’unir les messageries de ses 3 plateformes, qui représentent rappelons-le des milliards d’utilisateurs.

Affaire à suivre …