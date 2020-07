Le confinement a fait explosé le trafic et les audiences sur la plateforme de vidéos Youtube. Mais en ce qui concerne ces chaînes, confinement ou non, ce sont les plus populaires au monde. Elles proposent des contenus divers et variés et ont pour point commun des millions et des millions d’abonnés. Focus sur ces 8 chaînes Youtube les plus suivies dans le monde.

1. T-Series

Cette chaîne de musique indienne compte plus de 145 millions d’abonnés !

2. PewDiePie

Ce Youtubeur suédois a ouvert sa chaîne tourné vers le divertissement en 2010 et réunit aujourd’hui 105 millions d’abonnés !

3. CoComelon

Cette chaîne de dessins animés pour enfant cumule plus de 88 millions d’abonnés !

4. SET India

Cette chaîne indienne de divertissement comptabilise plus de 77 millions d’abonnés !

5. Minute Crafts

Cette chaîne Youtube vous livre plein d’astuces pour votre vie quotidienne : elle réunit plus de 67 millions d’abonnés !

6. WWE

Cette chaîne Youtube est spécialisée dans le sport, en particulier le catch et compte plus de 63 millions d’abonnés !

7. Canal KondZilla

KondZilla Records est une société de production de clips vidéo et un label de disques reconnu fondé par Konrad Dantas aka KondZilla, un scénariste et réalisateur brésilien. La chaîne Youtube comptabilise plus de 59 millions d’abonnés !

8. Zee Music Company

Zee Music Company est une société de musique indienne: la chaîne Youtube séduit plus de 58 millions d’abonnés.