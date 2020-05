Vous êtes à cours d’idées pour vos prochains Tiktok? Pas de panique, cet article est fait pour vous ! Découvrons ensemble les 3 challenges du moment qui envahissent Tiktok.

#Whipeitdownchallenge

Lancé par l’actrice américaine Lauren Compton, le principe de ce challenge est le suivant : muni(e) d’une lingette ou d’un chiffon et de produit nettoyant pour les vitres, placez-vous face à un miroir. Sous le rythme du son de BMW Kenny “Wipe It Down”, vous le nettoyez en veillant à ce que chaque « Wipe » s’accorde au coup de lingette. Au bout du troisième ou quatrième coup de lingette, vous vous découvrez soit apprêté(e) soit déguisé(e). Il existe une variante où c’est une toute autre personne qui se retrouve devant le miroir! À toi de choisir !

Léa ÉLui ou encore Holly H se sont prêtées au jeu!

#NurseryChallenge 💎

Vous faites mine de ne plus savoir utiliser vos deux jambes et de marcher correctement, et puis soudainement la badass qui sommeille en vous entre en jeu pour nous faire un défilé digne des plus grands mannequins de chez Victoria Secret.

Kiara, Anthonin ou encore Carla Ginola l’ont réalisé avec brio !

#FlourChallenge 🤡

Ce challenge reprend la règle du jeu « Qui de nous 2? ». Pour agrémenter le tout et rendre le challenge encore plus drôle, les 2 personnes en question placent leurs visages au-dessus d’un coussin ou d’un récipient rempli de farine. Une 3ème personne se charge d’indiquer qui des d’eux est le plus agaçant par exemple en enfonçant la tête du ou de la concerné(e) dans la farine. Il existe aussi une variante version eau !

Léna Situations a réalisé le challenge avec son petit frère et sa maman, Brent et Lexi Rivera également ! Fou rire garanti !