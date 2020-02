Aujourd’hui, Snapchat lance un nouveau Lens tout feu tout flamme qui transforme le sol en lave via une série d’effets spéciaux. Les influenceurs l’ont déjà adopté !

Lancés en 2017, les Lenses font désormais partie de l’ADN de Snapchat. Grâce aux avancées technologiques, il vous est donc désormais possible de transformer le ciel en mer ou encore de modifier les monuments les plus emblématiques.

GUYS HAVE YOU SEEN THIS WHALE FILTER ON SNAPCHAT???!!! IT’S SO BEAUTIFUL AND COOL I’M IN LOVE pic.twitter.com/rR8KTyByKN — Israa 🌙 إسراء (@Isxaaa) March 23, 2018

Ces évolutions permettent de mieux appréhender l’espace qui vous entoure et d’en apprendre davantage sur le monde. Aujourd’hui, Snapchat revient avec le Lens « Ground Segmentation » qui reconnaît et peut modifier en temps réel le sol que vous observez à travers la caméra de votre Smartphone. Ce procédé en réalité augmentée est propulsé par du machine learning destiné à comprendre le sens et la composition du monde. En vous immergeant dans cette formidable aventure, une chose est sûre, vous ne verrez vraiment plus le monde de la même façon !

Comment utiliser le Lens Snapchat lave ou eau ?

Pour utiliser ce nouveau filtre, il vous suffit de :

– Ouvrir Snapchat pour Android ou iOS ;

– Appuyer sur l’écran de l’appareil photo pour ouvrir le carrousel des Lens ;

– Faire glissez les Lens pour trouver « Floor is Lava » et « Floor is Water » ;

– Cliquer ou maintenir le bouton pour capturer le Snap !