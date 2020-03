Léna Situations s’est adressée aux marques et aux influenceurs pour lancer un appel aux dons. À travers une vidéo et un post sur Instagram, elle leur demande de mettre de côté et d’envoyer aux hôpitaux des crèmes hydratantes pour les mains. Une requête qui peut paraître particulière, Léna explique sa démarche.

Les influenceurs se mobilisent face au coronavirus

Depuis que la France est touchée par la crise du COVID-19, nombreux sont les influenceurs et célébrités à tenter de sensibiliser leurs communautés. On se rappelle notamment de Chiara Ferragni et son mari Fedez qui ont récolté plus 3,5 millions d’euros contre le coronavirus.

Léna Situations profite elle aussi de sa notoriété pour passer un message. Ce dernier ne s’adresse pas à ses followers à proprement parler, mais plutôt à ses collègues influenceurs et aux marques qui la suivent.

Dans le sillage de l’influenceuse Elise Goldfarb qui a lancé ce projet, Léna Situations encourage les dons de crèmes hydratantes pour les hôpitaux.

De la crème pour les mains des soignants

À cause du coronavirus, les règles d’hygiène à respecter sont désormais très strictes, principalement dans les hôpitaux. Le personnel médical reçoit énormément de patients. En conséquence, médecins, infirmiers et aides-soignants se lavent beaucoup plus fréquemment les mains que d’ordinaire. Résultat ? Ils présentent désormais des mains extrêmement sèches et abîmées.

Comme de nombreux autres influenceurs, Léna Situations reçoit des produits de la part des marques qui travaillent avec elle. Elle propose donc d’envoyer aux hôpitaux les crèmes hydratantes qu’on lui a envoyées. Pour que le mouvement prenne de l’ampleur, elle encourage les marques et influenceurs à faire de même.

Elle explique dans sa vidéo qu’une association apporte déjà à divers hôpitaux des repas tous les jours. Cette association s’engage à emmener en plus les crèmes hydratantes qui auront été récoltées.

Une initiative solidaire à faire tourner sur les réseaux sociaux !