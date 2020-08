La plateforme chinoise accorde une importance toute particulière à la sécurité de ses utilisateurs. Les équipes de TikTok se sont donc concentrés sur la construction d’infrastructures de sécurité innovantes, en mettant en place des programmes pertinents et en collaborant avec les experts du secteur pour développer plus encore leurs capacités.

TikTok engagé pour la sécurité de ses utilisateurs

Proposer une expérience sûre et sécurisée à tous ses utilisateurs : c’est sur quoi travaille d’arrache-pied le mastodonte chinois. En avril dernier, TikTok avait déjà présenté son approche en matière de sécurité. Avec l’ouverture notamment d’un Centre de Sécurité et de Protection des données EMEA à Dublin en début d’année, le réseau social assure la protection des données et de la vie privée de ses utilisateurs.

Un nouveau data center en Irlande

TikTok implante son tout premier data center sur le continent Européen, en Irlande. Ceci représente un investissement d’environ 420 millions d’euros et permettra de créer des centaines d’emplois. Ce data center jouera un rôle clé dans le renforcement, la sauvegarde et la protection des données des utilisateurs du réseau avec des systèmes de sécurité et de défense de pointe, tant au niveau physique que du réseau.

Au vu de l’envergure des opérations menées en Irlande, TikTok Irlande est dernièrement devenue le co-contrôleur des données aux côtés de TikTok Royaume-Uni et est désormais le fournisseur de service pour les utilisateurs de l’espace économique européen et suisses.