Pandémie et confinement obligent, la star internationale The Weeknd donne rendez-vous à ses fans pour assister à son concert Samedi 8 août sur le réseau phare du moment TikTok !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Weeknd (@theweeknd) le 21 Mai 2020 à 1 :30 PDT

The Weeknd en live sur TikTok

La plateforme chinoise s’associe donc avec l’artiste canadien pour un concert sur TikTok qui se veut mémorable. Le concert aura lieu ce Samedi 8 août, à 2h30 heure française. The Weeknd jouera plusieurs titres de son dernier album After Hours. Le Live concert se déroulera sur le compte officiel de TikTok.

Pour faire de ce concert un évènement grandiose, le réseau social a fait appel à la start-up Wave, spécialisée dans ce type de concerts interactifs. Pour information, elle a déjà travaillé sur les performances virtuelles de John Legend et Lindsey Stirling.

Un concert caritatif

TikTok et The Weeknd ont annoncé qu’il s’agira d’un concert caritatif au profit de l’association Equal Justice Initiative. Cette association lutte contre l’incarcération de masse, aux sanctions excessives et dérives judiciaires qui sévissent aux États-Unis.

Pendant le Live concert, les spectateurs pourront manifester leur soutien envers cette cause en effectuant des dons directement via l’application. Une collecte de dons sera également mise en ligne la veille de la performance et disponible jusqu’au 10 août. Le réseau chinois s’est engagé à faire un don pour l’association, le montant n’a pas été communiqué.