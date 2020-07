Pandémie et confinement obligent, joueurs et amateurs de football ont été contraints de raccrocher les crampons. Après plus de 5 mois sans disputer le moindre match, l’Olympique de Marseille fait son retour en grande pompe sur son terrain de jeu préféré. Et ce sera sur Twitch ! Le célèbre club français diffuse ainsi ses deux prochains matchs sur Twitch.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille) le 24 Juin 2020 à 8 :04 PDT

L’OM sur Twitch

C’est une vraie première pour l’Olympique de Marseille ! Le célèbre club marseillais annonce la diffusion des 2 prochains matchs amicaux contre le FC Pinzgau et le SV Heimstetten en direct sur sa chaine Twitch : twitch.tv/omofficial.

Le dimanche 19 juillet prochain, l’OM affrontera le FC Pinzgau (3ème division Autrichienne) à 18h30 au Kufstein Arena. Le second match aura lieu le mercredi 22 juillet contre le SV Heimstetten (club de 4èmedivision allemande) à 19h au stade Achental Golf Ressort.

Selon Corentin Dubois, Partnership Manager chez Twitch : « C’est la toute première fois que Twitch va diffuser en live un match d’un club de Ligue 1 sur sa plateforme. Nous sommes très fiers d’accompagner l’Olympique de Marseille dans ses matchs de préparation pour la prochaine saison. Les fans de football ont pu suivre leurs stars préférées sur Twitch pendant le confinement et peuvent continuer de supporter leurs clubs sur la plateforme. »

On attend les supporters de l’OM en masse !