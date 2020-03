Après avoir lancé son programme « Creators for Change on Girls Education » en collaboration avec YouTube Originals, Michelle Obama a choisi 13 créatrices de contenu. En France, son dévolu s’est porté sur la Youtubeuse Juliette Tresanini. Celle-ci devient la porte-parole du programme dans une vidéo intitulée « L’École des Filles ».

Juliette Tresanini parle de « L’École des Filles »

Youtubeuse engagée et actrice, la Française Juliette Tresanini a été choisie par Michelle Obama pour parler de l’éducation des filles dans son pays.

Ce mardi 17 mars, sa vidéo « L’École des Filles » est donc sortie sur sa chaîne YouTube. Dedans, Juliette Tresanini parle de l’école en France et des inégalités qui subsistent entre les garçons et les filles.



Séparation dans la cour de récré, manuels scolaires qui ne parlent que d’hommes, professeurs qui favorisent la parole des garçons… Toutes ces discriminations l’encouragent à transmettre le message de Michelle Obama et à œuvrer pour un monde plus juste. Un monde où chaque fille aura accès à l’éducation de manière égalitaire.

Michelle Obama et l’éducation des filles

Avec son programme « Creators for Change on Girls Education », l’Américaine a décidé de collaborer avec 13 créatrices de contenu venues de 8 pays différents. Elles seront ainsi les représentantes du combat de Michelle Obama et permettront de diffuser son message au monde entier.

L’ancienne Première dame des États-Unis Michelle Obama a toujours eu à cœur d’aider les jeunes filles à travers le monde. L’un de ses combats principaux est de leur permettre d’accéder à l’éducation, peu importe leur origine ou leur situation.

Selon elle, 98 millions d’adolescentes dans le monde n’iraient pas à l’école. Un chiffre alarmant qui bouleverse Michelle Obama et la motive à travailler activement pour changer les choses.