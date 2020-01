Récemment, le YouTubeur Joyca s’est inscrit sur TikTok. Et on peut dire que le succès a été au rendez-vous ! Aujourd’hui, la plupart de ses vidéos dépassent le million de vues.

Joyca, de son vrai nom Jordan Rondelli, a ouvert sa chaîne YouTube en 2016. Il se fait alors connaître en publiant de nombreux remixes ainsi que des parodies. Aujourd’hui, le vidéaste est suivi par près de 3 millions de personnes sur son compte YouTube. De quoi en impressionner et en inspirer plus d’un !

Le jeune homme de 24 ans n’est pas seulement actif sur YouTube, même s’il s’agit de son réseau social de prédilection. Sur Instagram, il compte plus d’1,5 million d’abonnés. Sur Twitter, ce sont 963 000 personnes qui le suivent. Enfin, sa page Facebook cumule plus de 46 000 fans. Au total et à lui seul, Joyca fédère donc une communauté de 5,5 millions d’abonnés, tous réseaux sociaux confondus. C’est tout juste incroyable !

Et ce succès se poursuit sur l’application TikTok. Inscrit depuis seulement 1 mois sur la plateforme (11 décembre 2019), Joyca comptabilise déjà des millions de vues.

Cette vidéo marque le plus gros succès de son compte TikTok. Visionnée plus de 12 millions de fois, likée 2 millions de fois et commentée plus 16 400 fois, elle a même inspiré le YouTubeur pour sa dernière vidéo YouTube.



Joyca comptabilise actuellement 530 700 abonnés sur TikTok, et nul doute que l’influenceur continuera de cartonner sur la plateforme préférée de la génération Z. Un petit mot pour la fin peut-être ?