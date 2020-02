Instagram testait depuis fin 2019 une nouvelle fonctionnalité pour faire le tri dans vos abonnements. Le réseau social vient d’annoncer son déploiement au monde entier !

Instagram offre désormais à ses utilisateurs la possibilité de gérer plus facilement leurs abonnements. Comment ? Grâce à un algorithme qui permet de catégoriser par centre d’intérêt ou par fréquence d’interaction vos abonnés. Ainsi, vous verrez les personnes avec qui vous êtes le plus actif, mais également celles avec qui vous l’êtes beaucoup moins. Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’accès à vos comptes favoris est donc facilité et plus rapide. Vous n’aurez plus besoin de parcourir l’intégralité de votre liste d’abonnements pour retrouver un profil.

Bref, c’est un bon moyen de faire un état des lieux de votre utilisation d’Instagram.