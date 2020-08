Instagram a annoncé il y a quelques jours le lancement mondial de sa toute nouvelle fonctionnalité Reels. Les utilisateurs du monde entier ont ainsi pu se prêter au jeu de ce nouveau format proposé par le géant californien, qui n’est pas sans rappeler la plateforme chinoise TikTok. Pour permettre à ses utilisateurs de découvrir du contenu plus facilement, Instagram teste un onglet Reels.

Reels, le TikTok version Instagram

S’exprimer et se divertir : c’est ce que recherchent avant tout les utilisateurs d’Instagram en se connectant sur la plateforme. En lançant Reels, le réseau social innove tout en répondant à ce besoin accru de divertissement, besoin qui s’est d’ailleurs traduit par l’engouement planétaire que connait la plateforme chinoise TikTok.

Si Facebook avait été contraint de tirer un trait sur Lasso, son autre petit clone de TikTok faute de succès, , il peut tout de même se consoler avec le lancement sur Instagram de la nouvelle fonctionnalité Reels ! Le principe est toujours le même mais cette fois-ci, les innombrables utilisateurs du réseau ont répondu présent !

Un onglet dédié

Instagram souhaite désormais donner encore plus de place à cette nouvelle fonctionnalité créative en testant, dès cette semaine, auprès de quelques utilisateurs en France, Allemagne, Brésil et en Inde, un nouvel onglet leur permettant d’y accéder plus facilement et découvrir ainsi de nombreux contenus divertissants.

Affaire à suivre !