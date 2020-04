Depuis le début du confinement, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes qui sont devenus des émissions de télé-réalité le temps du confinement. Découvrons-les !

Les utilisateurs d’Instagram montrent une nouvelle fois toute l’étendue de leur ingéniosité pour s’occuper et divertir les membres de leur communauté. Véritables hits télévisuels depuis le début des années 2000, les émissions de télé-réalité sont sur toutes les chaînes et désormais sur Instagram.

La Villa Des Confinés

@mickazal a créé la « Villa des Confinés ». Confiné dans sa maison familiale, il fait participer toute sa famille à une série de vidéos parodiques partagées chaque jour sur son compte.

Confinement TV

@Con_finement_tv: “2 femmes, 2 hommes, 2 chiens, 1 chat, 1 maison, 45 jours”, voici le teaser de l’émission de télé-réalité lancée par ce groupe d’amis. Chaque jour, nous les retrouvons dans le confessionnal pour faire un bilan de leur journée en confinement et de leur vie à 7.

Koh Lanta Virus

@kohlanta.virus met en scène 5 amis et un poisson à la manière d’une célèbre émission de survie. Les différentes équipes (noirs, rouges et bleus) s’affrontent chaque jour dans des challenges visant à construire la plus belle tente ou encore à préparer un repas sans feu.

La Coloc’Orona

Le rapper français @oli_real a lui aussi lancé sa propre série d’enfermement : “La Coloc’Orona”. Confiné avec ses amis, il partage régulièrement un nouvel épisode de leurs aventures sur IGTV.