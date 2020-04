Depuis le début du confinement, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes qui vous aident à prendre soin de votre corps pendant le confinement. Découvrons-les !

Le confinement peut avoir un impact important sur notre corps et notre esprit. Il est donc essentiel d’en prendre soin! Pour pallier la distanciation sociale et la mobilité limitée, certains membres de la communauté agissent en partageant leurs conseils pour lutter contre les douleurs musculaires et relaxer ceux qui font face à cette crise avec davantage d’anxiété. Top 6 des comptes Instagram à suivre pour prendre soin de votre corps pendant le confinement !

Major Mouvement

Si vous suivez le magazine Influenth avec assiduité, vous connaissez sans doute déjà @majormouvement. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le kinésithérapeute Grégoire Gibault, nous vous proposons de le découvrir au sein de cet article.

Je suis bonne

@jesuisbonne_ vous propose la minute calm down du jour en Stories. Cette experte en face yoga partage sur Instagram ses astuces pour calmer le mental, réduire les tensions et prendre soin de votre corps en cette période de confinement.

Pamz Thérapy

@pamz_therapy est un physiothérapeute et kinésithérapeute qui donne rendez-vous à ses abonnés chaque jour à 17 heures, en live, pour des exercices d’étirement et de renforcement musculaire. Pour pimenter un peu ses séances, il propose d’ailleurs des challenges à réaliser à la maison à ses abonnés .

Samuel

@samueldegoute est un ancien militaire de carrière. Désormais, il partage ses techniques de préparation mentale pour faire face à cette crise et plus particulièrement au confinement. A retrouver en live les lundis, mercredis et vendredis à 10 h 30 sur son compte @thenextlevelconsulting.

Corona-Anxieux United

@corona_anxieux_united est un groupe de soutien et d’entraide bienveillant pour les personnes dont l’anxiété est exacerbée en cette période de crise. L’objectif est donc de donner la parole à ces personnes et d’encourager les échanges sur des thèmes précis. En complément de cela, des activités relaxantes sont régulièrement suggérées et de nombreux invités et experts sont également amenés à intervenir en live.

Voir cette publication sur Instagram Tout va bien ✊ Une publication partagée par Corona-Anxieux United ✊ (@corona_anxieux_united) le 7 Avril 2020 à 4 :10 PDT

Susan Oubary

@susan.oubari invite ses abonnés à des séances de méditation et des exercices de respiration en live les lundis, mercredis et vendredis à 18 h et les mardis et jeudis à 19 h.