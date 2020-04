Depuis le début du confinement, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes qui s’engagent pour une société plus inclusive et égalitaire. Découvrons-les !

Nombreux sont les membres d’Instagram, en France ou à l’international, à s’engager pour une société plus inclusive et égalitaire. Aujourd’hui, nous avons décidé de les mettre en lumière. Découvrons ensemble ceux qui tentent de faire évoluer les mentalités et de lutter contre les discriminations.

Crazyden

@crazyden_ retrace le parcours d’Eyden Andrew Naël pour devenir un homme.

Bourse Produits Trans

@_.trans.action._ est un compte de soutien dont l’objectif est de mettre en relation des personnes généreuses et des personnes dans le besoin afin de leur fournir des produits pour les accompagner dans leur transition.

Léon Salin Chappuis

Le compte de @salinleon se veut très informatif. En plus de partager l’évolution de son corps, il parle ouvertement et en détail des différentes étapes d’une opération : de sa préparation, à la récupération physique en passant par les différentes démarches administratives.

choix de chirurgienne / prix / assurance

Paye ta Transphobie

@payetatransphobie recense les témoignages de situations, souvent difficiles, auxquelles certaines personnes transgenres ont été confrontées. Un compte Instagram qui lutte définitivement pour une société plus égalitaire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paye ta Transphobie (@payetatransphobie) le 12 Avril 2019 à 6 :28 PDT

Bourse Transidentitaire

@transhare_ encourage ses abonnés à avoir confiance en eux en partageant une photo d’eux ou de leurs cicatrices avec le hashtag #transdayofvisibility afin qu’ils gagnent en visibilité sur la plateforme et s’assument pleinement.

Jonah Foulon

@jonah.fln est un jeune homme qui partage lui aussi son parcours pour devenir le “vrai Jonah”.