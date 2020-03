Depuis son lancement en 2010, Instagram connaît une croissance soutenue et compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Les marques ne sont pas en reste et raffolent du réseau social pour créer un lien privilégié avec leurs abonnés. Instagram est-il voué à devenir un nouveau canal de relation client ?

En France, 17 millions de personnes se connectent mensuellement sur Instagram. C’est 3 millions de plus qu’en 2018, soit 25 % de la population française. Rien que ça ! Aujourd’hui, l’application a su se positionner comme un outil de référence pour l’influence, l’engagement de conversation et le gain de visibilité.

Les marques ont également très vite saisi l’opportunité. Car si Instagram peut être une vitrine en ligne, c’est surtout un redoutable amplificateur de notoriété et d’image. Pour construire des liens forts et privilégiés avec leurs consommateurs, nombre d’entreprises ont alors pris le parti de l’influence marketing.

Et les clients le leur rendent bien. Comme WhatsApp, Facebook ou encore Twitter, Instagram s’impose comme un réseau privilégié pour échanger avec les marques qu’ils affectionnent. Dans la suite de cette mouvance, Instagram va-t-il devenir un nouveau canal de relation client ?

Instagram, une vitrine à l’achat au fort potentiel relationnel

Instagram shopping a révolutionné l’utilisation que les marques avaient du réseau social. La fonctionnalité Checkout on Instagram a alors fini de convaincre les marques en permettant les achats sans quitter l’application. Instagram est aujourd’hui devenue une plateforme commerciale au même titre qu’un site e-commerce.

Mais l’application ne peut se contenter d’être utilisée comme une simple vitrine. Lorsque la conversation s’engage avec les clients, la marque doit être en mesure de leur répondre. Et ce, rapidement. D’après une étude récente réalisée par le cabinet Survey Sampling International, 13 % des consommateurs contactent les marques par Instagram.

Cette évolution du rapport entre marques et prospects pourrait bien inspirer la firme Facebook. Après Messenger for Business ou encore WhatsApp Business Solution, pourquoi pas un Instagram Business en Insta Direct ?

En attendant cette évolution, les entreprises peuvent dès à présent centraliser la gestion des commentaires Instagram avec les autres réseaux sociaux. Le but ? Simplifier leur activité et se montrer réactives. Répondre aux demandes entrantes est un paramètre indispensable dont les marques doivent tenir compte afin d’engager et de maintenir la conversation avec leurs followers. Cette approche devient essentielle pour ne plus considérer Instagram comme une simple vitrine publicitaire et mesurer l’impact que ce canal peut avoir sur la réputation de la marque.

