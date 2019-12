Instagram a annoncé la mise en place d’une fonctionnalité de montage photo à l’échelle mondiale au sein des stories. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de passer par des applications tierces pour réaliser vos collages !

En cette fin d’année 2019, Instagram lance une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs. Désormais, vous pourrez réaliser vos montages photo directement en stories avant de les partager avec vos abonnés. Ce nouvel outil vient s’ajouter aux nombreuses nouveautés apportées aux stories par Instagram au cours de l’année. On se souvient ainsi du tout nouveau mode pour créer des gifs, de la création du sticker Donation ou encore de la mise en place du sticker Discussion.

En mettant à jour votre application Instagram dès aujourd’hui, il vous sera donc possible d’accéder au nouveau mode depuis l’onglet Story. La fonctionnalité se trouvera alors sous le mode « Composition ».

Une fois sur cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez donc assembler jusqu’à 6 clichés sur une seule et même photo de story. Vous aurez également le choix entre différentes options de disposition. Les photos collées dans le montage photo peuvent subir un traitement avec un filtre de façon totalement autonome du reste des publications.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) 17 décembre 2019