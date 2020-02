Deux ans après le lancement officiel d’IGTV, Instagram souhaite monétiser son outil et ainsi permettre aux influenceurs de gagner de l’argent à la manière de YouTube. Tout ce que nous savons actuellement !

Dernièrement, on apprenait qu’Instagram souhaitait supprimer son bouton IGTV de la page d’accueil. Si certains y voyaient là l’officialisation d’un échec, il s’agirait en réalité d’un changement stratégique. En effet, Instagram mise toujours sur IGTV et compte bien aller encore plus loin. L’information a récemment fuité, le réseau social voudrait proposer aux influenceurs de monétiser leurs contenus IGTV sur la plateforme.

“Nous continuons d’explorer de nouveaux moyens d’aider les créateurs de contenus à monétiser leurs vidéos avec IGTV. Nous n’avons pas plus de détails à partager maintenant, mais nous le ferons au fur et à mesure du développement”, a déclaré un porte-parole de Facebook.

Ce système de monétisation fonctionnerait à la manière de YouTube. Les influenceurs seront alors rémunérés grâce aux publicités d’annonceurs glissées au sein de leurs contenus vidéo. Mais le manque de KPI sur IGTV par rapport à YouTube freine quelque peu les créateurs de contenus…

Si cette nouveauté semble tout de même intéressante pour les influenceurs et les marques, l’inclusion de publicité peut ennuyer les spectateurs… Pour l’instant, le mécanisme de monétisation est uniquement en phase de test. Personne ne sait s’il sera définitivement mis en œuvre ou non.