Pour permettre aux utilisateurs de profiter au mieux du contenu sans fin proposé sur Instagram, le réseau social décide de lancer des guides Instagram. Découvrez ce nouveau service offert par la plateforme de partage de photos et vidéos la plus influente du web !

Des guides, késako ?

Ces guides ont pour objectif de simplifier votre expérience sur le réseau. Comme l’explique Instagram, ils « permettent de découvrir plus facilement les recommandations, conseils et autres contenus de vos créateurs, personnalités publiques, organisation et éditeurs préférées ».

Comment accéder à ces guides ? C’est très simple ! Il faut avant tout se rendre sur les profils de créateurs de contenu qui en disposent déjà. Instagram nous les donne : @afspnational, @heads_together, @kidshelpphone, @institutovita, @klicksafe, @projectrockit, @weareyuvaa, @sudahdong ou encore @eenfance .

Une fois arrivé sur l’un de ces comptes, cliquez sur l’icône du milieu pour accéder au guide. Vous retrouverez les publications de l’Instagrameur ainsi que des astuces et conseils. Il est également possible de partager un guide dans votre story ou dans Direct en appuyant sur le bouton de partage. Que demander de plus !

Un mot d’ordre : le bien-être

Avec cette pandémie de Covid-19 qui a frappé la planète toute entière, Instagram veut être là pour accompagner ses utilisateurs dans cette situation on ne peut plus critique. La distanciation sociale est vitale, mais est difficile à supporter. C’est pourquoi les premiers guides disponibles seront axés sur le bien-être. L’objectif étant de partager, communiquer et se soutenir mutuellement.

Alors si vous êtes en quête de relaxation et d’évasion en ces temps difficiles, foncez tester ces guides Instagram !