Instagram IGTV et Séries Mania, avec le soutien du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), s’associent pour lancer un appel à projets de séries intitulé « Le Web en Séries ». À la clé ? Une diffusion des meilleures séries lors du Festival International Séries Mania et des bourses pour les meilleurs créateurs.

Vous êtes créateur de vidéos ? Vous avez un projet de série en tête ? Le Festival International Séries Mania Lille, Hauts-de-France et Instagram, avec sa plateforme IGTV, lancent un appel à projets intitulé « Le Web en Séries ».

Comment participer au projet ?

Cette collaboration est née d’un désir commun entre Séries Mania et Instagram d’encourager la création. Pour cela, rien de mieux que d’aider les jeunes créateurs de vidéos dans leurs projets !

Les prérequis pour participer au projet « Le Web en Séries » ?

– Constituer une équipe composée au minimum d’un talent Instagram et d’un réalisateur.

– Envoyer votre pitch vidéo présentant votre projet avant le 9 janvier 2020.

Les pitchs vidéo répondant aux critères de sélection énoncés précédemment seront alors mis en ligne et soumis au vote du public ainsi que du comité de sélection.

Une première sélection à partir du 9 janvier 2020

À la fin de cette session de vote, 10 projets de séries seront sélectionnés. Les créateurs de ces projets finalistes recevront alors une bourse de 2 000 euros !

Cette somme leur permettra de produire les deux premiers épisodes de leur série, relayés par la suite sur la chaîne IGTV du talent Instagram.

Une seconde sélection fin mars 2020

Les dix séries finalistes, de deux épisodes chacune, seront ensuite diffusées à Séries Mania et soumises à l’appréciation d’un jury de professionnels de l’audiovisuel.

Ce Festival International aura lieu du 20 au 28 mars 2020. Les séries défileront quant à elles le vendredi 27 mars. Les équipes gagnantes fouleront alors le tapis rouge lors de la cérémonie de clôture le samedi 28 mars.

Les deux projets gagnants, sélectionnés par le jury, recevront un prix et une bourse du CNC Talent.