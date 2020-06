Instagram et Les Éclaireuses créent le « Day After Festival », un événement digital et social qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin 2020. À vos agendas!

Le « Day After Festival » : explication !

L’objectif de cet évènement ? S’interroger, partager et s’enrichir sur le monde qui se profile.

Qui sont Les Éclaireuses ? Fondé en 2014 par les 2 deux entrepreneuses Chloé Sabban et Melody Madar, Les Éclaireuses est un média beauté, bien-être, mode et lifestyle destiné aux femmes de 18-40 ans. Suivi par plus de 6 millions d’adeptes sur les réseaux sociaux, il est devenu en quelques années le média féminin de référence !

Humoristes, influenceurs mode, acteurs, comédiens, mannequins, mentalistes …TOUS ont répondu présents pour le « Day After Festival » ! Parmi la liste des nombreux participants figurent. : Aurélia Saada, Cristina Cordula, Ary Abittan, Coucou les girls, JustRiadh, Boris Becker, Fatouguineaa, Noémie de Lattre, Maeva Marshall, ou encore Fabien Olicard.

Cette liste est bien évidemment non exhaustive! De nombreuses autres personnalités publiques prendront part à cet événement inédit !

La vie dans un monde post-covid…

Nous en avons tous confiance : rien ne sera plus jamais comme avant. La pandémie de Covid-19 a secoué le monde entier sans exception, le confinement a tout autant chamboulé nos vies. Plus que jamais, il est nécessaire de réinventer notre mode de vie, notre façon d’appréhender le monde. C’est là qu’intervient Les Éclaireuses !

« The Day After festival a pour vocation de donner la voix à tous ceux qui entrevoient un lendemain différent. Plus inclusif, plus solidaire, plus conscient, plus libre et surtout humain. 3 jours de lives sur l’écosystème Instagram Les Eclaireuses pour réfléchir avec pertinence et impertinence le monde d’après. Imaginons et vivons le monde d’après ensemble. »

Photo image à la une : ladn.eu